В этом году православные и католики будут вместе наблюдать за чудом появления

Ежегодно перед Пасхой христиане всего мира приезжают в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы увидеть чудесное схождение благодатного огня. Верующие считают, что пламя появляется Божественной волей и при этом не обжигает при прикосновении.

Мы разобрались, когда ожидать чуда в этом году, и как благодатный огонь попадет в Украину.

Когда сходит благодатный огонь 2025

Чудо схождения огня происходит каждый год в Иерусалиме в великую субботу накануне православной Пасхи. В этом году и православные, и католики отметят Пасху в один день - 20 апреля.

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Благодатный огонь 2025 должен сойти 19 апреля. Церемония богослужения в Иерусалимском храме начнется в 12:30 по киевскому времени. А вот когда точно появится пламя - заранее неизвестно. Обычно оно сходит в течение нескольких часов после начала службы. Всю церемонию можно посмотреть на YouTube.

Что такое благодатный огонь

Согласно Библии, когда апостол Петр вошел в пещеру с могилой Христа, гроб светился чистым светом. Тела внутри не было, а Иисус воскрес из мертвых.

С тех пор в Иерусалиме ежегодно проводят службу в Храме Гроба Господнего, где вспоминают это событие. В центре церкви находится Кувуклия - небольшая часовня, где и находится гробница Христа. Это главная святыня всех христиан.

Во время церемонии Иерусалимский патриарх входит в Кувуклию с 33 свечами (по количеству земных лет Иисуса) и запирается внутри. Верующие произносят молитву, и вскоре священник выходит из часовни с зажженными свечами, огонь которых и называют благодатным. Перед обрядом патриарха обыскивают, чтобы он не мог пронести с собой спички и зажигалку.

Каждый верующий может прийти к Гробу Господнему со своей лампадой и взять благодатный огонь домой. Также пламя развозят по всему миру - в Украину оно обычно прибывает уже в день Пасхи.

Как сходит благодатный огонь

Чудесное пламя символизирует победу жизни над смертью. Существует поверье, что если огонь не появится, то вскоре наступит конец мира и Божий суд.

Православные верующие считают появление огня чудом, которое происходит по Божьей воле. А сами свойства пламени они называют чудодейственными.

Есть также альтернативное мнение: огонь не появляется сверхъестественным образом, а возжигается от лампады внутри Кувуклии, в которой огонь поддерживают негаснущим на протяжении 1500 лет. Сторонники этой теории считают, что пламя не возникает с небес, но при этом всё равно имеет чудесные свойства и является благодатным.

Скептики считают, что иерусалимский священник сам зажигает огонь, когда рядом нет посторонних.

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