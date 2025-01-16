Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о 100 летнем партнерстве между двумя странами. После выхода из Европейского союза, Великобритания тяготеет к заключению долговременных соглашений. На уровне Содружества у нее уже есть несколько торговых, экономических 25-летних контрактов. Поэтому, с точки зрения того, почему британцы заключили подобное соглашение - это для них общая тенденция. Они сделали переоценку своей внешней политики, увидели для себя новые (более-менее стабильные) стратегические перспективы...

На самом деле Великобритания - одно из первых государств на Западе, которое готово планировать такими горизонтами и работать в таком формате. И это очень хорошо. Ведь раньше в таком формате работал Китай. А теперь этим начинают заниматься также в западной политической культуре.

Второй аспект - ближе к нашей "рубашке" - британцы признают, что сотрудничество с Украиной для них имеет под собой идеологическую составляющую.

То есть, это борьба демократий против диктатур, поддержка слабых против хулиганов. Наконец, это борьба свободных народов, которые хотят иметь свою свободную страну, независимую политику и суверенитет.

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Даже показатель в сто лет свидетельствует о том, насколько они ценят наше государство и какую перспективу видят в Украине. При этом, по моему мнению, показатель в 100 лет здесь формальность. Это соглашение, скажем так, о вечном и постоянном сотрудничестве.

Третий аспект - это аспект стратегического регионализма. Британцы еще в 2019 году в геополитической концепции "Глобальная Британия" определили, что регион между Черным и Балтийским морями является для них стратегически важным в контексте трансляции собственной безопасности и политической силы. Простыми словами, Черное море и союзные государства в Черном море - это приоритет, причем серьезный. А Украина, как показали последние годы, является ближайшим партнером и союзником.

Что подписание этого соглашения изменит в отношениях Украины и Великобритании? Зона свободной торговли, которая создается и закрепляется, военно-политическое сотрудничество - поддержка украинского оборонпрома, обороноспособности, передача технологий, вооружений и специалистов, поддержка наших внешнеполитических инициатив... Кстати, Великобритания официально поддерживает присоединение Украины к ЕС с очень правильной и джентльменской формулировкой: если это не подошло для нас, это не значит, что это не подходит для наших друзей, и поэтому мы сделаем все, чтобы наши друзья получили то, что они хотят.

Все это - очень правильное развитие наших отношений.

По сути, этот исторический договор не вносит ничего кардинально нового, чего бы не было в договоре о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Великобританией от 8 октября 2020 года. Но он закрепляет положения соглашения на значительно более длительный срок и задает очень правильный тренд в международной политике.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"