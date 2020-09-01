После призыва оппозиции Беларуси 1 сентября студенты присоединились к общенациональной забастовке.

Тысячи студентов вышли 1 сентября на протесты в Минске после призыва оппозиции Беларуси к общенациональной забастовке.

Как сообщает Радио Свобода, колонны студентов с красно-белыми флагами, давним символом движения против президента Александра Лукашенко, с утра начали стекаться с разных концов города в центр Минска.

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Около 70 человек, по данным правозащитного центра "Весна", были задержаны при попытках студентов прорвать милицейские оцепления в ряде районов. Сообщалось о стычках с ОМОНом и жестких задержаниях, в частности, на проспекте Независимости, у лицея Белорусского государственного университета.

Ближе к вечеру демонстранты начали собираться на площади Независимости.

"1 сентября – это день знаний. Знаний о белорусской солидарности. Присоединяйтесь к этой однодневной забастовке, поддержите рабочих и продемонстрируйте правительству, кто истинный источник власти", – заявила ранее команда оппозиционного политика Светланы Тихановской.

События в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

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27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнание результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификации результатов голосования и применение насилия против протестующих.

Глава украинского МИДа Николай Кулеба заявил, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова способствовать урегулированию ситуации в этой стране. При этом Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в стране.

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Автор: Тамара Отовская