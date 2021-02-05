В Румынии священник случайно утопил младенца во время крещения.
Как сообщает румынский портал Ziardesuceava.ro, трагический инцидент произошел в церкви Св. Константина и Елены в румынском городе Сучава.
Сообщается, что полуторамесячный малыш нахлебался воды, и у него произошла остановка сердца. Прибывшие на вызов медики смогли реанимировать ребенка, в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали.
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«У ребенка в возрасте шести недель произошла остановка сердца в церкви после обряда крещения. Его реанимировали врачи SMURD. Малыша госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии в реанимации, интубирован и подключен к искусственной вентиляции легких», - сообщил 31 января пресс-секретарь уездной больницы Сучавы Дан Теодорович.
Однако, как сообщает digi24.ro, в ночь на 1 февраля ребенок умер. В связи с этим правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Первоначально дело было возбуждено по статье за умышленное причинение вреда здоровью, но после смерти ребенка статью переквалифицировали на другую - убийство.
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