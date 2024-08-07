Он заявил, что у него был "плохой день".

Мужчина, нанесший побои премьер-министру Дании Метте Фредериксен, на суде не признал себя виновным, заявив, что был слишком пьян, чтобы помнить об инциденте.

Как сообщает BBC, подозреваемый предстал перед судом в столице Дании Копенгагене по обвинению в насилии в отношении государственного служащего, а также по нескольким пунктам обвинения в непристойном обнажении и мошенничестве, связанным с другими инцидентами.

39-летний поляк рассказал суду, что у него был "плохой день".

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"Я стою лицом к лицу с госпожой премьер-министром, а потом я не помню больше ничего, пока меня не арестовали", — сказал он.

Как пишет BBC, премьер Дании не будет вызвана в качестве свидетеля на суде. При этом один из ее телохранителей дал показания, заявив, что мужчина подошел к ней на оживленной улице, сказал ей что-то непонятное и "сильно ударил ее кулаком в плечо".

Нападавший не признал свою вину в этом инциденте, однако признал себя виновным по некоторым другим обвинениям и может быть приговорен к тюремному заключению и депортации.

Инцидент с премьером Дании - что известно

В начале июня премьер-министра Дании Метте Фредериксен избили на одной из улиц в Копенгагене. В результате нападения она получила незначительные травмы шеи и плеча, однако смогла покинуть место происшествия без посторонней помощи.

Сообщалось, что с Фредериксен все в порядке "с учетом обстоятельств", но она "очень потрясена".

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