Метте Фредериксен в относительной норме, но шокирована нападением.

Премьер-министра Дании Метте Фредериксен избили на одной из улиц в Копенгагене. Об этом сообщил в соцсети Х министр окружающей среды Магнус Хойнике.

"Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сегодня подверглась нападению и избиению со стороны мужчины на улице Культорвет в Копенгагене. Метте, естественно, шокирована нападением. Должен сказать, что это потрясает всех нас, кто с ней близок", - написал он.

Сообщается, что мужчина, избивший премьер-министра, арестован. Его мотивы пока неизвестны.

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Датское издание Ekstrabladet со ссылкой на источники пишет, что с Фредериксен все в порядке "с учетом обстоятельств", но она "очень потрясена".

Также журналисты уточнили, что нападение произошло недалеко от резиденции премьер-министра. По словам свидетеля, в момент нападения Фредериксен находилась там "по личным делам".

Нападения на европейских политиков

Как писал УНИАН, в середине мая политический активист оппозиционных взглядов расстрелял из пистолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политик получил тяжелые ранения и перенес несколько операций, но сейчас уже идет на поправку.

Также мы рассказывали, что в начале июня нападению подвергся оппозиционный депутат немецкого Бундестага, который активно выступает за усиление западной поддержки Украины, Родерих Кизеветтер. По словам потерпевшего, мужчина, напавший на него с кулаками, обвинял его в "разжигании войны".

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