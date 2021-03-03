Директор ФБР сообщил об отсутствии доказательств подтасовки выборов в США.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро классифицировало штурм Капитолия как "внутренний терроризм".

Читайте такжеПапа Римский предсказал новый всемирный потопОб этом он рассказал в ходе выступления перед Юридическим комитетом Сената США, пишет Голос Америки.

По его словам, в бюро поступило более 270 000 сообщений от американцев, которые помогли идентифицировать участников штурма.

"Это нападение, эта осада, были, попросту говоря, криминальными действиями, и мы, ФБР, рассматриваем такое поведение, как внутренний терроризм", - заявил Рэй.

Рэй опроверг конспирологические теории, согласно которым участники штурма Капитолия только притворялись сторонниками Трампа, заявив, что ФБР "не нашло подтверждений этого".

Также директор ФБР сообщил об отсутствии доказательств подтасовки выборов в США.

Штурм Капитолия в США

6 января 2021 года совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей.

Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

Позже сотрудники службы безопасности Капитолия предупреждали о том, что тысячи сторонников президента Трампа планировали штурм Капитолия в преддверии инаугурации Джо Байдена.

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Автор: УНИАН