Норвегия выслала российского дипломата за связь со шпионом, в Москве заявили о "русофобии"
Министерство иностранных дел Норвегии сообщило во вторник российское посольство о депортации сотрудника торговой секции диппредставительства РФ, объявив россиянина персоной нон грата.
Об этом сообщает местная телерадиокомпания NRK, цитирует Европейская правда.
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Накануне высланный встречался со шпионом и, по словам начальника отдела коммуникации МИД Труде Маасайде, «выполнял действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата».
На допросе шпион подтвердил, что передал информацию и получил деньги от россиянина.
Москва на скандал уже отреагировала. Так, сенатор Владимир Джапаров в комментарии РИА Новости заявил, что «ответ будет зеркальным» и что дипломата выслали «по указке США».
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утверждает, что это может быть следствием «русофобской истерии» и создаст негативный фон для взаимоотношений двух стран.
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