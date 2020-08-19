Норвегия выслала российского дипломата за связь со шпионом, в Москве заявили о "русофобии"

В России утверждают, что дипломата выслали якобы по указанию США.

Министерство иностранных дел Норвегии сообщило во вторник российское посольство о депортации сотрудника торговой секции диппредставительства РФ, объявив россиянина персоной нон грата.

Об этом сообщает местная телерадиокомпания NRK, цитирует Европейская правда.

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Накануне высланный встречался со шпионом и, по словам начальника отдела коммуникации МИД Труде Маасайде, «выполнял действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата».

На допросе шпион подтвердил, что передал информацию и получил деньги от россиянина.

Москва на скандал уже отреагировала. Так, сенатор Владимир Джапаров в комментарии РИА Новости заявил, что «ответ будет зеркальным» и что дипломата выслали «по указке США».

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утверждает, что это может быть следствием «русофобской истерии» и создаст негативный фон для взаимоотношений двух стран.

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Автор: Яна Ставская