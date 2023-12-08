У министра обороны РФ были довольно серьезные политические амбиции, отметил эксперт.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу видит себя на "троне" вместо российского диктатора Владимира Путина, и этот топ-чиновник становится для лидера страны-агрессора еще более опасным, чем в свое время был главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

У главы Минобороны России были довольно серьезные политические амбиции, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телеканала FreeДом. "У Шойгу есть амбиции - он себя видит на российском троне вместо Путина, и эти амбиции проявлялись до полномасштабного вторжения в Украину, когда... Шойгу чуть ли не в ультимативном характере для себя выбил место №1 в партии "Единая Россия"...", - заявил эксперт.

Аналитик отметил, что разные силовые структуры, входящие в состав российского Минобороны, создавали околополитические силы и во время выборов на разных уровнях и пытались "выбиваться". "…Шойгу на сегодняшний день становится все более опасным для Путина, даже более опасным, чем был Пригожин, который балансировал и создавал...", - считает он.

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В конце июня подконтрольные Евгению Пригожину "вагнеровцы" в РФ устроили мятеж, который резко закончился "договорняком". Вскоре - 23 августа, возле российского города Тверь разбился самолет, на борту которого находился Пригожин. Потом в РФ признали, что главарь ЧВК "Вагнер" уничтожен. Владимир Путин утверждал, что внешнего воздействия на самолет якобы не было, а в телах "вагнеровцев" нашли осколки гранат.

7 декабря стало известно, что в России определились с датой "переизбрания" диктатора на пост президента. Совет федерации государства-агрессора решил, что следующие выборы президента должны пройти 17 марта следующего года. Стоит отметить, что Путин в России находится у власти уже свыше 20 лет.

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