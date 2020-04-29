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Сенат Румынии не поддержал законопроект о венгерском автономном регионе

17:26, 29 апреля 2020
Мир
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В автономном регионе венгерская символика была бы в свободном использовании / Фото УНИАН

Сенат Румынии отклонил проект об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство. За это решение после 2-часовых дебатов проголосовали 126 из 135 присутствующих сенаторов, сообщает Digi 24.

Поддержали его только представители Демократического союза венгров Румынии.

Проект, инициированный Демократическим союзом венгров Румынии, предусматривал создание автономного региона с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны были войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Автономия получала своего президента со сроком полномочий в четыре года. Венгерский язык стал бы официальным и использовался в государственных учреждениях гражданами, проживающими в этом крае; предусматривалось свободное использование "символики венгерской нации".

Обсуждение проекта стало в стране темой дня после того, как он стал действующим по процедуре "молчаливого согласия": 25 марта прошел конечный срок, до которого должна была быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа.

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В том, что о проект "забыли", Национальная либеральная партия стала обвинять Социал-демократическую партию, заявляя, что партия скрыто договорилась о "молчаливое одобрение" с Демократическим союзом венгров Румынии.

"Этот нормативный акт прошел по "молчаливому одобрению", потому что те, кто возглавляет палату, не поставили его на повестку дня", - заявил премьер Людовик Орбан.

Инициаторы законопроекта, депутаты Демократического союза венгров Румынии, считают, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

Как сообщал ранее УНИАН, правительство Румынии выступило против принятия законодательного акта. Специализированные комитеты Палаты депутатов также его не поддержали. Депутаты административной комиссии заявляют, что проект нарушает Конституцию, , по которой Румыния является национальным, суверенным и независимым, унитарным и неделимым государством.

Секеи - одна из этнографических групп, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны.

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