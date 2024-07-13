Саммит имел целью продемонстрировать единство НАТО, однако успех мероприятия висел на волоске.

Во время саммита НАТО, который состоялся на днях в Вашингтоне, ставки на укрепление связей Америки с европейскими союзниками и будущее направление развития этого трансатлантического альянса были как никогда высокими. И немало внимания на нем уделили Украине.

Как пишет The Hill, саммит имел целью продемонстрировать единство НАТО. Однако успех мероприятия висел на волоске, и зависел от того, найдут ли союзники общий язык относительно конфликтов в Украине и Газе. Нынешний саммит был нетипичным – при обычных обстоятельствах он был бы праздником, но глобальная ситуация в сфере безопасности бросила на него тень.

"Вторжение России в Украину, которое продолжается уже третий год, остается предметом беспокойства. Этот конфликт, крупнейший в Европе со времени основания НАТО в 1949 году, требует от Альянса безраздельного внимания и стратегического ответа. Ситуация продолжает осложняться продолжающимися политическими потрясениями в ключевых странах НАТО, что еще больше усиливает неопределенность. Недавнее вступление Кира Стармера на пост премьер-министра Великобритании и рост поддержки ультраправых во Франции подчеркивают изменчивую политическую динамику. Еще больше осложнило ситуацию политическое будущее президента Байдена, которое внесло неопределенность в саммит. Члены Альянса внимательно следили за его жизнеспособностью на фоне бывшего президента Дональда Трампа, чья антинатовская риторика продолжает вызывать беспокойство", – говорится в материале. Видео дня

Одним из источников разногласий, похоже, стало предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию военных инструкторов в Украине.

"Принятие Украины в НАТО не было в центре внимания Вашингтонского саммита. И США, и Европа осторожно относятся к прямому привлечению НАТО к защите Украины, поскольку мандат Альянса по коллективной безопасности требует объединенного военного ответа на любое нападение на страну-члена. Несмотря на давление со стороны Франции, Польши и стран Балтии относительно официального приглашения Киева, США остаются в оппозиции", – объясняет издание.

Недавно было подписано соглашение по безопасности между США и Украиной, рассчитанное на 10 лет. Оно, кажется, является важным фактором в решении отложить полноправное членство Украины в НАТО. Это соглашение направлено на усиление военного потенциала Украины без предоставления ей полной защиты со стороны НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно признавал, что Украина не вступит в НАТО, находясь в состоянии войны. Однако он утверждает, что НАТО все же может прислать приглашение, отложив активацию членства до завершения конфликта. Это символизировало бы приверженность Альянса без немедленных последствий в виде членства. По мнению Зеленского, такой подход может сбалансировать солидарность НАТО с практическими реалиями продолжающегося конфликта, предлагая символические обязательства, на которые Украина справедливо заслуживает.

"Конфликт между Россией и Украиной продолжается уже третий год и не имеет четкого решения. Владимир Путин, похоже, выжидает, надеясь на победу Трампа на предстоящих президентских выборах в США, что может означать признание Соединенными Штатами аннексии Россией украинской территории. Даже если Байден победит, полное освобождение территорий Украины представляется все менее вероятным. Однако без помощи НАТО ситуация в Украине была бы гораздо хуже. На этом саммите был достигнут лишь постепенный прогресс в вопросе членства Украины в НАТО. Эти меры, хотя и не являются полноправным членством, являются положительными шагами вперед. Поддержка НАТО имеет решающее значение для Украины", – пишет автор материала.

Хотя Зеленский не ожидает немедленного членства, он продолжает добиваться существенных обязательств по финансовой и военной поддержке. Эти инициативы знаменуют позитивные шаги на пути к будущему Украины в НАТО, хотя и с осторожным оптимизмом.

Саммит НАТО: важные новости

С 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне проходил саммит НАТО. На нем было сделано несколько громких заявлений, в частности о создании "моста" к членству Украины в НАТО.

11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписан Украинский договор (Ukraine Compact). Документ будет координировать и ускорять помощь Украине в сфере безопасности. Подписантами стали более 20 стран.

В то же время в тексте итоговой декларации саммита НАТО, согласованном еще 10 июля, отмечалось союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО. В частности, речь шла о том, что НАТО "будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

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