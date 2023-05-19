Кислица фактически процитировал слова самих россиян в январе 2022 года.

Представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, которое созвала РФ для "осуждения" поставок оружия ВСУ, призвал россиян "собирать манатки и отправляться" на рубежи 1991 года.

Во время своего выступления дипломат указал на два пути выхода "уголовного бункерного дедушки" из нынешней ситуации: либо сдаться, либо повторить судьбу Гитлера в апреле 1945 года.

Украина будет сражаться, "пока каждый гражданин Украины и каждый клочок суверенной земли не будет освобожден", а Россия - не потерпит полного разгрома.

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"Все российские военные преступники будут привлечены к ответственности", - пообещал Кислица.

В этой речи дипломат отдельно обратился к российской делегации на русском: "Пришло время вам исполнить наставления вашего начальника - заместителя министра - который в январе прошлого года в стиле гопника имел наглость сказать то, что вам уже пора исполнить самим - "собирать манатки и отправляться" на рубежи 1991 года".

Россия в ООН - что известно

Россия председательствовала в Совбезе ООН с начала апреля, сменив Мозамбик. Председательство московского режима продлится всего месяц, но за это время РФ уже пытается использовать международную площадку в распространении своей антиукраинской пропаганды.

Председательство России в ООН постоянно оспаривает Украина, отмечая, что оно не является законным - Москва просто узурпировала место в Совбезе вместо развалившегося СССР. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия ведет "колониальную войну", а ее президент разыскивается Международным уголовным судом.

Зеленский назвал этот факт "полным банкротством таких институтов", в которых страна-агрессорка может формировать повестку дня вопросов безопасности во всем мире.

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