В Кремле заявили, что агрессия российского ТВ в адрес Украины будет продолжаться

Также пресс-секретарь Путина подчеркнул, что отношение к украинскому народу никогда не менялось "в нашей стране".

В Кремле заявили, что агрессивная риторика российского государственного телевидения является «общественной реакцией» на обострение ситуации на Донбассе, и она будет продолжаться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Я, честно, не слышал, чтобы Зеленского называли нацистом. Я не знаю, кто – у нас много горячих голов на телевидении (с соответствующими заявлениями в эфире российского ТВ выступает пропагандист Владимир Соловьев - УНИАН)», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, разделяют ли в Кремле массовые высказывания, которые звучат на российских государственных каналах в адрес руководства Украины, где Украину называют «нацистским государством», а главу украинского государства – «нацистом».

По словам Пескова, на российском телевидении, помимо официальной позиции, высказывается много «неофициальных позиций и личных соображений аналитиков, специалистов и свидетелей тех или иных событий».

«Я ничего не могу говорить за их точку зрения», - сказал он.

На уточняющий вопрос УНИАН, разделяет ли Кремль такие агрессивные высказывания в адрес соседнего государства, Песков сказал: «Слушайте, жесткая резкая общественная реакция на обстрелы мирного населения она понятна, она неизбежна, и она будет продолжаться».

Он подчеркнул, что отношение к украинскому народу в РФ никогда не менялось «в нашей стране». «Это отношение глава государства никогда в себе не меняет, вы это тоже знаете», - сказал Песков.

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