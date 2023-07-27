Лео Варадкар отвечал на гипотетический вопрос, который восходит к печально известной дипломатической оплошности времен Второй мировой войны.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар не думает, что правительство его страны принесет России соболезнования в случае смерти Владимира Путина. Он отметил, что не верит, что ирландская делегация будет присутствовать на похоронах российского президента.

Издание Independent пишет, что гипотетическая ситуация относится к событиям почти 80-летней давности. Правительство Ирландии придерживалось строгой политики нейтралитета на протяжении всей Второй мировой войны.

Однако тогдашний министр иностранных дел Эамон де Валера вызвал возмущение международного сообщества, когда выразил соболезнования в связи с самоубийством Адольфа Гитлера в 1945 году. Это событие нанесло значительный ущерб репутации де Валеры и государства и считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета.

Видео дня

Хотя Ирландия настаивает на том, что продолжает придерживаться политики нейтралитета, высокопоставленные министры правительства говорят, что это связано с нейтральностью в военном отношении, а не с политической нейтральностью. На прошлой неделе во время визита в Киев Варадкар пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он также объявил о дополнительных средствах на гуманитарную помощь Украине.

После поездки журналисты спросили политика, выразит ли Ирландия аналогичные соболезнования России в случае смерти Путина, на что Варадкар ответил: "Я так не думаю". После короткой паузы, он добавил: "Это хороший вопрос, я не думал об этом раньше".

Варадкар, которому в прошлом году запретили приезжать в Россию, заявил: "Я не думаю, что нас будут представлять на похоронах".

Стоит отметить, что Варадкару запрещено въезжать в Россию. В ноябре Кремль внес политика в санкционный список "ключевых представителей" Ирландии за выражение якобы русофобских настроений.

Позиция Ирландии в войне в Украине - последние новости

На первый взгляд может показаться, что Дублин молча наблюдает за нападением России на Украину. Но это далеко не так.

Власти страны придерживается четкой украинской позиции в этой ситуации. Официальный Дублин предоставил украинским беженцам убежище и отстаивает свою проукраинскую позицию на международном уровне. Иименно из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Ирландии заговорили об отказе от нейтралитета.

Вас также могут заинтересовать новости: