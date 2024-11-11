Молдавский лидер обеспокоена тем, что российские дроны входят в воздушное пространство страны.

Президент Республики Молдова Майя Санду сделала заявление по факту обнаружения на территории страны двух российских дронов - страна, вероятно, приобретет для защиты соответствующие технологии. Беспилотники, которые залетели в Молдову 10 ноября, во время атаки по Одессе, оказались "Пародиями" - без боевой части.

Как сообщает Moldpres, сегодня, 11 ноября, после заседания Высшего совета безопасности, Санду заявила, что "дроны не представляют угрозы для граждан". В то же время, по ее словам, "необходимо сохранять бдительность" и предотвращать опасные ситуации, что предполагает, в том числе приобретение соответствующих технологий.

"С начала войны мы делаем все возможное для защиты воздушного пространства. Эти закупки направлены, в том числе на то, чтобы выявлять и предотвращать угрозы. Согласно докладам, эти дроны (обнаруженные 10 ноября - УНИАН) не являются опасными для граждан. Однако мы должны проявлять осмотрительность и обеспечить страну необходимыми технологиями, чтобы защитить всю страну и все граждане чувствовали себя в безопасности", - заявила Санду.

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Она отметила, что хотя упомянутые два дрона не представляют угрозы, сама ситуация (военные действия у границы Молдовы), вызывают беспокойство. Тем более, что российские дроны во время ударов по Украине входят в воздушное пространство Молдовы.

Moldpres уточняет, что два российских дрона обнаружены 10 ноября в Кэушанском и Рышканском районах страны. В Министерстве иностранных дел заявили: располагают точной информацией о том, что дроны запущены РФ, и призвали страну-агрессора немедленно прекратить их запуск.

Полиция уточнила, что дрон, обнаруженный в Кеушанах, был идентифицирован как беспилотник сопровождения "шахед" российского производства без взрывчатки. Этот инцидент связывают с серией атак дронов на Украину, в частности на Одесскую область, которая граничит с Молдовой.

Использование Россией дронов-"пародий"

Напомним, вчера РФ атаковала Одесскую область и Одессу ударными дронами, из которых часть изменила курс и вошла в воздушное пространство Молдовы, которая граничит с указанным регионом Украины. Впоследствии молдавская полиция сообщила, что в правоохранительные органы обратился житель населенного пункта Фарладаны, который нашел беспилотник. В районе аварии дрона было ограничено перемещение людей.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в Молдове упал дрон-приманка "Пародия". Он не несет боевой части, собран из "подручного материала", благодаря чему стоимость изделия очень низкая. В то же время имитация оснащена устройством, которое "воспроизводит" так называемую площадь рассеивания и, таким образом, "вызывает" на себя огонь противовоздушной обороны. То есть, назначение "пустышки" - отвлечь и обессилить украинскую ПВО.

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