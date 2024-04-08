Россия наращивает пропагандистские операции в рамках второго фронта.

Когда в августе 2024 президент США Джо Байден предложил выделить дополнительные 24 миллиарда долларов на финансирование Украины, московские политтехнологи, работающие на Кремль, были готовы попытаться подорвать общественную поддержку законопроекта, свидетельствуют внутренние документы Кремля.

В рамках кампании, целью которой было влияние на обсуждение в Конгрессе и другие политические дебаты с целью разжигания антиукраинских настроений, связанные с Кремлем политтехнологи и тролли написали тысячи сфабрикованных новостных статей, постов в социальных сетях и комментариев, которые пропагандируют американский изоляционизм, нагнетают страх перед безопасностью границ США и пытаются усилить экономическую и расовую напряженность в США, согласно многочисленным внутренним кремлевским документам, полученным европейской разведывательной службой и изученным изданием The Washington Post.

Более 100 документов, датированных периодом с мая 2022 года по август 2023 года, были предоставлены The Post с целью разоблачения пропагандистских операций Кремля, направленных на подрыв поддержки Украины в США, а также разоблачения их масштабов и методов. Эти файлы являются частью серии утечек, которые позволили получить редкое представление о параллельных усилиях Москвы по ослаблению поддержки Украины во Франции и Германии, а также о дестабилизации в самой Украине.

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Россия наращивает пропагандистские операции в рамках второго фронта, который, по словам нынешних и бывших высокопоставленных западных чиновников, стал для Москвы почти таким же важным, как военная кампания в Украине, особенно с учетом того, что одобрение Конгрессом дальнейшей помощи стало критически важным для способности Киева продолжать обороняться.

"Главным приоритетом России является прекращение поставок оружия, поэтому они используют разные возможности, чтобы посмотреть, что сработает… Мы видим широкую кампанию, в которой задействовано множество направлений, и некоторые из них работают лучше, чем другие. Русских это не волнует. Они просто пытаются создать благоприятную среду", - сказал один из республиканцев на Капитолийском холме.

Кампания пыталась представить президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным, подчеркивала количество мигрантов, пересекающих границу США и Мексики, призывала финансировать охрану границ вместо помощи Украине и назвала "белых американцев" главными проигравшими из-за уходящей вовне помощи.

Стратегия пропагандирует взгляды крайне правого крыла Республиканской партии и призывает к тому, чтобы некоторые из этих взглядов озвучивались американскими "лидерами общественного мнения и политиками", говорится в одном из документов, но в нем не названы люди, которых можно было бы привлечь для этого.

Российская дезинформация - детали

Российские дезинформационные кампании, направленные на подрыв поддержки Украины в Европе, значительно выросли в масштабе, мастерстве и скрытности. Об этом, как пишет Financial Times, предупредил руководитель отдела культуры и коммуникаций Федерального министерства иностранных дел Германии

По словам высокопоставленного дипломата, Россия сочетает большую тонкость и правдоподобие в своих сообщениях с автоматизацией, и это делает ее подрывные атаки более эффективными и борьбу с ними сложнее.

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