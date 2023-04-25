Немецкие дипломаты сказали, что не доступны для циничных пропагандистских игр.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок проигнорировала заседание Совета безопасности ООН под председательством главы российского МИД Сергея Лаврова.

Как пишет Bild, она была приглашена на заседание Совбеза, однако вместо этого занялась вопросом спасения граждан Германии из Судана. "︎Говоря простым языком: Бербок намеренно отказала Лаврову "в ее ухе", не желая слушать его ложь", - пишет издание.

Немецкие дипломаты сказали журналистам, что Лавров хотел продемонстировать на заседании Совбеза, что "все идет своим чередом", пока Россия со всей жестокостью продолжает свою незаконную агрессивную войну.

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"Мы не доступны для таких циничных и прозрачных пропагандистских игр", - добавили они.

Россия председательствует в Совбезе ООН: что известно

Как известно, Россия председательствует в Совете безопасности Организации Объединенных Наций в течение апреля этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это банкротством Совбеза ООН как международной институции. Также тот факт, что Россия стала председателем Совбеза ООН во время жестокой войны против Украины, осудил ряд стран.

По данным Politico, в этом месяце Соединенные Штаты Америки снизили уровень своего представительства в Совбезе.

Вчера и сегодня Лавров председательствовал лично. Известно, что генсек ООН Антониу Гуттереш, а также представители США, Великобритании и Швейцарии во время заседания осудили российское вторжение в Украину.

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