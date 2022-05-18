Им приказано покинуть территорию России в двухнедельный срок.

Министерство иностранных дел (МИД) РФ объявил о высылке 34 сотрудников французских дипломатических учреждений в ответ на то, что Франция объявила о высылке российских дипломатов.

Об этом говорится на сайте МИД РФ.

"18 мая в МИД России был вызван Посол Французской Республики П. Леви, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции "persona nоn grata". Подчеркнуто, что этот шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - говорится в сообщении российского МИДа.

В ответ 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены "persona nоn grata". Им приказано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты.

Ранее по той же причине МИД РФ объявил о высылке итальянских и испанских дипломатов.

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