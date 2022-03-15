Также Москва просит Пекин о военной и финансовой помощи, но пока не понятно, собирается ли Китай это делать.

Россия пригласила у Китая продовольственную и другие виды помощи, в том числе военную и финансовую, в рамках войны против Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

В частности, Россия просит у Китая упакованные непортящиеся продуктовые наборы, известные в США как "еда, готовая к употреблению" или MRE.

Отмечается, что по мнению военных аналитиков и официальных лиц, такой запрос подчеркивает основные проблемы материально-технического обеспечения, препятствующие продвижению оккупационных войск РФ в Украине, и ставит под сомнение принципиальную готовность российских военных.

Один из источников CNN предположил, что еда может быть запросом, который Китай будет готов удовлетворить, поскольку он не предусматривает летальной помощи, которая будет расценена Западом как провокация.

Отмечается, что Китай выразил определенную открытость по оказанию России запрашиваемой военной и финансовой помощи, но пока не понятно, собирается ли он это делать.

Двое чиновников заявили, что стремление Китая избежать экономических последствий может ограничить его желание помогать России. Чиновники отдельно сообщили CNN, что лидер Китая Си Цзиньпин был обеспокоен тем, как война в Украине активизировала альянс НАТО.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Financial Times сообщило, Китай уже "сигнализировал" Москве об оказании России по просьбе Путина финансовой и военной помощи в связи с войной против Украины и введенными санкциями. Неизвестно только, собирается ли Китай поддерживать агрессию России в будущем и начал ли уже присылать запрошенную Кремлем помощь.

О запросе РФ к Китаю стало известно 13 марта. Однако в Москве и в Пекине это отрицали.

Сокрушительные санкции против России ввели после начала открытой войны РФ против Украины 24 февраля.

Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Отдельно ряд технологических гигантов заявили о выходе с российского рынка.

Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Также западные разведданные указывают на то, что у Путина исчерпываются ресурсы для ведения войны в живой силе и технике, поскольку предварительно Москва рассчитывала на "блицкриг" Украины.

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