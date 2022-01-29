Министерство иностранных дел РФ обвиняет Европейский Союз в "продвижении антироссийской политики".

Россия расширила список представителей Европейского Союза, которым запрещено въезжать на территорию РФ.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Российская Федерация неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования нелегитимного в международно-правовом отношении инструментария односторонних ограничений. В связи с этим российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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По информации министерства иностранных дел РФ, список пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, а также руководители европейских частных военных компаний.

Конретных имен ведомство не называет.

Как говорится в сообщении министерства, "ЕС продолжает неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России".

В свою очередь, в ЕС заявили, что такое решение со стороны РФ не имеет правовой основы и вызовет ответную реакцию.

"Приняв его, Россия продолжает подпитывать климат напряжения в Европе вместо того, чтобы поспособствовать деэскалации", - говорится в сообщении.

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