Полотнище площадью 5 тысяч квадратных метров имело вес в 700 килограмм.

В Черногории хотели попасть в Книгу рекордов Гиннесса, подняв в небо самый большой национальный флаг, однако он зацепился за столб и порвался.

Об этом сообщает «Новый день».

Флаг, который должны были поднять на День независимости, являлся самым большим в мире и должен был символизировать масштабность праздника.

На полотнище площадью 5 тысяч квадратных метров и весом в 700 килограмм деньги собирали всей страной, а это – около 18 тысяч евро. Между тем во время пробного поднятия флаг зацепился за столб и порвался.

Как Украина отпразднует День Независимости и День национального флага

Зеленский сообщил, что 23 августа, в День флага Украины, во всех регионах страны будут подняты большие флаги на флагштоках, которые будут специально построены к этому дню и останутся навсегда в центрах тех или иных регионов, во всех областях Украины.

На День Независимости, 24 августа, запланировано проведение большого военного парада. «24 августа - День независимости Украины. Будет парад на 30-летие нашей независимости. Парад будет военный. Он будет большой как на суше, так и на воде - будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане», - подчеркнул Зеленский.

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Автор: Денис Прядко