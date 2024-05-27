Нардеп отметил, что изначально этой темы не было в декларации Парламентской Ассамблеи НАТО по помощи Украине.

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов НАТО дать разрешение Украине бить по легитимным милитарным целям на территории РФ западным оружием.

Об этом рассказал народный депутат, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона. Это коллективное решение дает парламентариям стран-членов Альянса инструмент для давления на свои правительства по этому вопросу.

Нардеп отметил, что изначально этой темы не было в декларации Парламентской Ассамблеи НАТО по помощи Украине

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"Мы вставили эти правки. Они были поддержаны большинством, но не всеми членами-делегациями. Было проголосовано. Финально мы имеем текст, который призывает правительства стран-членов НАТО дать таки разрешение Украине бить по легитимным милитарным целям на территории РФ", – акцентировал Чернев.

Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО рассказал, что было определенное противостояние с итальянской делегацией, которая высказалась против включения именно этого пункта в декларацию по Украине. Но, по итогам, украинской делегации удалось их убедить, мобилизовав поддержку со стороны Франции, Нидерландов, Эстонии, Литвы, Польши, Швеции и других. Также решение поддержали США и Великобритания.

"За финальное решение все же Италия проголосовала, не только за эту поправку, но и за весь документ по декларации по Украине. Не голосовала, что очень прогнозируемо, Венгрия, а также один из членов делегации Германии из партии "Альтернатива для Германии". Все остальные страны поддержали это решение и эту декларацию", – подчеркнул Чернев.

Он отметил, что отныне парламентарии стран-членов НАТО будут иметь юридические основания, условно говоря, инструмент давления на свои правительства, чтобы позволить Украине использовать западное оружие по военным целям на территории РФ.

"Это коллективное решение представителей парламента стран-членов НАТО, которые, к сожалению, не могут самостоятельно принимать такие решения о предоставлении разрешения. Но теперь они могут инициировать внутренние документы и обратиться к своим правительствам для того, чтобы предоставить такое разрешение", – пояснил Чернев.

Депутат резюмировал, что в большинстве западных стран за оборону отвечает исполнительная власть и лидеры стран.

"Мы, скажем так, помогли парламентам иметь инструмент давить на правительства, но финальное решение всегда за лидерами стран, что касается вопросов обороны", – констатировал Чернев.

Удары западным оружием по территории РФ

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-партнеры Украины должны отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ. Он настаивает, что Россия ведет захватническую войну против Украины, поэтому наше государство имеет право защищаться, что "включает нанесение ударов по целям на территории России".

На днях Швеция разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по целям на российской территории. Об этом написало издание Hallandsposten со ссылкой на комментарий министра обороны Пола Йонсена, который отметил, что Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны.

В то же время против расширения использования западного оружия по территории России выступает канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, цель его политики – не допустить, чтобы война в Украине превратилась в "большую войну".

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