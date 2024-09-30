Защитники Украины ликвидировали все вражеские беспилотники, которые угрожали столице, поделились в Киевской городской военной администрации.

Российские оккупанты в сентябре уже в четвертый раз атакуют Киев с воздуха - в ночь на 30 число противники, по предварительным сведениям, использовали ударные беспилотники типа Shahed.

Ночью вражеские дроны заходили волнами с разных направлений, сообщила Киевская городская военная администрация:

"Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены".

По предварительным сведениям, в результате дронового удара в столице Украины разрушений и пострадавших нет. Воздушная тревога в Киеве 30 сентября была объявлена в 1:06, а отбой был в 6:09.

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Российские захватчики уже не раз били по городу и дронами, и ракетами. В результате вражеских ударов с воздуха есть много разрушений, пострадавших и жертв.

В ночь на 30 сентября противники снова атаковали Киев беспилотниками, в столице раздавались мощные взрывы. Около 5 утра мэр Виталий Кличко сообщил, что в небе над городом и возле него были вражеские дроны. Глава столицы добавил, что в Оболонском районе Киева работали силы противовоздушной обороны.

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