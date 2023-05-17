По словам Жирнова, на Западе нет ни одного человека, которого российский президент бы не презирал.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов считает, что для российского диктатора Владимира Путина в мировой политике есть всего два лидера. Одним из немногих людей, которых уважает президент РФ, по мнению эксперта, является лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как он отметил в эфире "24 канала", уважение к Эрдогану со стороны Путина достигло наивысшей точки в ноябре 2015 года, когда Турция сбила российский истребитель. При этом, по словам Жирнова, на Западе нет ни одного человека, которого российский президент бы не презирал.

Экс-сотрудник КГБ добавил, что кроме Эрдогана, Путин опасается и уважает только Си Цзиньпина. Однако к лидеру Китая глава Кремля больше испытывает зависть, ведь КНР является большой страной с большим количеством населения.

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"Это страна, которая играет в свою игру, и в эту игру Путину играть довольно тяжело", – отметил Жирнов.

Отношения России с миром: актуальные новости

Россия укрепляет союз с Ираном. Недавно страны подписали соглашение о финансировании и строительстве иранской железнодорожной линии в рамках реализации международного транспортного коридора "Север-Юг". Он должен соединить российские порты на Балтийском море с иранскими в Индийском океане и Персидском заливе.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала вассалом Китая. По его словам, РФ уже проиграла войну в Украине геополитически и фактически вошла в форму подчинения в отношении Китая.

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