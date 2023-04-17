По ее словам, страны G7 должны показать Путину свою решимость.

Страны "Большой семерки" должны доказать президенту РФ Владимиру Путину, что он не сможет воплотить свои агрессивные планы по полномасштабной войне в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время встречи глав МИД "Большой семерки", сообщает "Укринформ".

"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против Российской энергетической войны и зимнего наступления", - подчеркнула Бербок.

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Она убеждена, что страны-члены G7 должны показать Путину "решимость относительно того, что он не достигнет своих целей из-за усталости от войны". По ее словам, "Большая семерка" - это группа наиболее развитых демократических государств, в противостоянии с автократическими силами, а ее партнеры и союзники во всем мире имеют доверие к ним.

"Как G7, мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что стоим: за международный порядок, в котором верховенство закона и международное право имеют приоритет перед правом более сильного. За экономические отношения, которые базируют не на зависимостях, а на справедливости и общих правилах конкуренции", - подытожила Бербок.

Война в Украине - последние новости

За минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 590 оккупантов, сейчас потери врага в личном составе превысили 182,6 тысячи.

Украинские защитники отбили 60 атак врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Адские бои продолжаются в районе Бахмута и Марьинки. На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты перешли к обороне.

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