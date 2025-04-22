Россия не имеет сейчас резервов, чтобы до 9 мая осуществить масштабный прорыв на фронте, считает Ступак.

Вряд ли российская оккупационная армия до 9 мая сможет осуществить масштабный прорыв на каком-то из участков фронта или существенно продвинуться. Об этом в интервью изданию Oboz.ua сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, если оперировать данными из открытых источников, то резервов для того, чтобы осуществить масштабный прорыв на Харьковщине, Сумщине, Херсонщине или существенно продвинуться на Покровском направлении, в РФ не заметно.

"Да, вблизи Сумщины есть 60 тысяч российских войск, но их уже перебрасывают на другие направления. То есть нельзя сказать, что где-то у них есть огромная сила. Таких данных нет. Да, наша разведка, ГУР, западные разведки должны сказать свое мнение, но пока таких возможностей я не вижу. Однако они давят везде - хаотично, чуть больше, чуть меньше. Но о спрятанных ресурсах данных нет", - пояснил эксперт.

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В то же время, говорит он, есть кое-что, что российский диктатор Владимир Путин может подать как "победу" в своей речи 9 мая.

"Я вижу, что сейчас для Путина пытаются найти "плюшки", которые могут его задобрить. В частности, уже официально известно, что американская администрация предлагает признать Крым российским. Ведь Путин начал войну на Донбассе не для того, чтобы "защищать" шахтеров, русскоязычное население, а чтобы отвлечь внимание от Крыма. И вся эта война тоже связана с Крымом", - отметил Ступак.

Поэтому, по его мнению, предложение США признать Крым российским, заставить Украину изъять Крым из украинской Конституции "Путин может рассматривать как огромную-огромную победу".

"Плюс ему предлагают возобновление торговли газом на европейском рынке, восстановление нефтяных потоков. Американцы также рассматривают украинскую газотранспортную систему и так далее. В таком случае Путин может сказать: мы достигли своей цели, мы остановили Украину от членства в НАТО, заставили признать Крым российским. А остальное, как я понимаю, его не интересует. Но это диктатор, а потому никто не знает, что творится у него в голове", - добавил экс-сотрудник СБУ.

Предложение США признать Крым российским: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, США в рамках мирного процесса якобы готовы признать Крым российским. Об этом написало недавно агентство Bloomberg. Отмечалось, что потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент США Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня. Источники издания заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

21 апреля в Офисе президента Украины заявили, что на данный момент Соединенные Штаты Америки не делали официальных заявлений о готовности рассмотреть вопрос признания временно оккупированного Крыма российским. "Все переговорщики, которые посещают встречи или в Саудовской Аравии, или во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается", - заверил советник руководителя ОП Сергей Лещенко.

Полуостров Крым нельзя оставлять Кремлю, потому что это будет означать полное доминирование агрессора в Черном море, считает руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Он отметил, что заявления о признании Крыма российским могут делать только люди, которые не учили в школе географию и не являются настоящими политиками.

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