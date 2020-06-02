New York Times: В Вашингтоне демонстрантов закидали световыми гранатами ради фото Трампа возле церкви (фото)

Американский священник пострадал, когда полиция "расчищала" территорию от демонстрантов для фотосессии президента.

Полиция США применила слезоточивый газ и световые гранаты, чтобы расчистить территорию возле церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. Это было сделано для того, чтобы президент Дональд Трамп смог подойти и сфотографироваться возле нее.

Об этом пишет New York Times, напоминая, что толпа демонстрантов провел вчерашний день у Белого дома, протестуя против жестокости полиции и требуя справедливости. Но уже вечером полиция и отряды Национальной гвардии зашли в Лафайет сквер. Они закидали людей световыми гранатами и применили слезоточивый газ.

"А все ради того, чтобы президент, который провел часть выходных в бункере из-за обострения протестов, захотел сфотографироваться с Библией в руках возле поврежденной церкви, расположенной сразу за воротами", - пишет New York Times.

Церковь Святого Иоанна называют "церковью президентов". Потому что со времен четвертого президента США Джеймса Мэдисона все американские лидеры посещали ее. Она не на долго была подожжена в время обострения протестов в Вашингтоне.

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В понедельник помощники Трампа целый день осуждали поджог. В конце концов советник президента Хоуп Хикс предложила план другим членам Белого дома, согласно которому действующий американский лидер пройдется к зданию. Об этом изданию рассказали источники, осведомленные о деталях событий в администрации.

Издание пишет, что пока Трамп в Розовом саду Белого дома угрожал отправить армию в штаты, где губернаторы не могут разобраться с протестами, при этом называя себя "союзником всех мирных протестов", можно было хорошо услышать взрывы и крики людей неподалеку. Толпе приказали разойтись до начала комендантского часа в Вашингтоне, а затем против нее применили слезоточивый газ.

Когда участников протестов оттеснили из парка, Трамп прошелся к церкви в сопровождении своих соратников включительно с Генеральный прокурором Уильямом Барром. Перед тем американский Генпрокурор подошел к краю полицейского кордона, чтобы посмотреть на толпу перед применением слезоточивого газа. Также рядом с Трампом шла его старшая дочь и советник Иванка вместе с мужем Джаредом Кушнером, который тоже занимает должность старшего советника в Белом доме.

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С полицейской сиреной на фоне Трамп стал спиной к обписаному граффити фасаду бело-желтой церкви. Он подбрасывал в руках Библию, будто пытаясь проверить ее вес.

"Это ваша Библия?" - выкрикнул один из репортеров.

"Это просто Библия", - ответил Трамп, подняв книгу выше, чтобы все могли ее увидеть.

Епископ с Епископской епархии Вашингтона, которая не была в церкви Святого Иоанна на момент событий, сказала изданию, что администрация не предупредила о своем плане. При этом, она осудила разгон в основном мирной толпы ради того, чтобы расчистить пространство для президента.

"Он не молился. Он не вспоминал Джорджа Флойда, не вспоминал агонию людей, которые веками были субъектами такого страшного выражения расизма. Нам нужен президент, который может объединить и исцелить. А он делает противоположное. Нам остается лишь собирать осколки", - сказала епископ Мариан Бадд.

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На площади Лафайет священник, которая шла в церковь Святого Иоанна, пострадала от слезоточивого газа, когда пыталась помочь напуганным демонстрантам покинуть территорию. Об этом изданию рассказала епископ Бадд. Ей также не понравилось, как президент США вел себя с Библией. По ее словам, это была лишь политическая поза.

"Библия - не американский документ. Это не воплощение нашей страны. Это воплощение человеческой борьбы в службе, любви и понимании Бога", - пояснила она.

Президент Трамп не часто ходил в церковь Святого Иоанна. Но он посетил богослужение в ней в день своей инаугурации. Напомним, что протесты в США вспыхнули после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания полицией. Белый офицер стал коленом ему на горло. Задержанный молил и жаловался, что он не может дышать. Но полицейский не убрал колено. Повторное вскрытие подтвердило, что Флойд умер от того, что кровь перестала поступать в мозг.

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