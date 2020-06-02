Politico: США еще не вернулись в жестокий 1968-й год, по крайней мере пока что

До сих пор никто не может наверняка сказать, куда нынешний хаос приведет американцев, но если они окажутся там, где Америка была 52 года назад, тогда их ждет мрачная реальность.

В минувшую субботу поездка на велосипеде от Верхнего Вест-сайда до Вашингтон-сквер парк в Нью-Йорке могла показаться целым путешествием во времени. В начале дня весь мир наблюдал за революционным космическим запуском. С одной стороны люди на обочинах отдыхали, устраивали импровизированные квартирные вечеринки и открыто выпивали.

Но примерно через каждые 20 домов происходили спонтанные беспорядки. Полиция махала дубинками и кричала на людей со случайными интервалами.

"Синий велосипед CitiBike, на котором я ехал, разблокировав его с помощью iPhone, был явлением полностью из 21-го века. Но ландшафт вокруг, казалось, из 1968 года", - пишет на страницах Politico обозреватель Захарий Карабелл.

Читайте такжеNew York Times: В Вашингтоне демонстрантов закидали световыми гранатами рады фото Трампа возле церкви (фото)

На протяжении последних дней 1968-й стал мемом, способом понять, что сейчас переживают США. На CNN историк Джулиан Зелизер писал, что для поколения "бумеров" трудно избежать ощущения, что 1968-й год повторяется. Но в этот раз он даже хуже. На The Atlantic Джеймс Фоллоус, который уже много десятилетий пишет об американской политике, отметил, что до 2020-го именно 1968-й был "самым травматичным годом в современной американской истории". Он мрачно указал на то, что насилие на этой неделе наложилось на смертельную пандемию и уровень безработицы, как во времена Великой депрессии. И все это под присмотром неорганизованной власти. А еще целых семь месяцев 2020 года впереди. Поэтому есть время, чтобы ситуация стала еще хуже.

Автор признает, что отголоски 1960-х годов неоспоримы. Пандемия замедлила темп жизни. А карантин снимается не через ограниченные шаги, а силами массовых протестов против полицейской жестокости и расизма. Учитывая все это, вполне можно понять, почему настроения такие мрачные и ретроградные. Страна разделена из-за Дональда Трампа и вопроса расы так же, как когда-то ее разрывала война во Вьетнаме и вопрос расы. В такой ситуации трудно сопротивляться искушению прибегнуть к сравнениям между настоящим и темными годами поздних 60-х годов прошлого века.

"Но сопротивляться стоит. Сегодня не так, как тогда. Сегодня лучше, хоть может и сложиться противоположное впечатление", - говорится в статье.

К середине 1968 года ежедневно во Вьетнаме на войне погибали 45 американских солдат, в которую, в отличие от COVID-19, Америка вступила по собственному желанию. Это был год самых больших потерь для США. За год погибло более 16 тысяч американских военных. Война радикализировала студентов университетов по всей стране. И расовая несправедливость тоже заставила их действовать даже после принятия Закона о гражданских правах и Закона о праве голосовать в 1964 и 1965 годах соответственно. В Нью-Йорке студенты захватили здания Колумбийского университета. Протесты закончились лишь после того, как тысяча полицейских штурмом взяли студенческий городок, арестовала и избила сотни студентов. Но по всей стране было много таких мест, которые захватила молодежь. Осенью таких случаев стало еще больше.

Читайте такжеТрамп мобилизовал армию для пресечения беспорядков в Вашингтоне (видео)

Убийства Мартина Лютера Кинга 4 апреля и Роберта Кеннеди 9 июня всколыхнули страну. Беспорядки в сотнях городов после убийства Кинга привели к тому, что лишь в столице США сгорела тысяча домов. В Чикаго 11 человек были убиты за 48 часов. Сотни зданий были уничтожены. Около 20 тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии были отправлены на улицы. А за год до этого произошло нечто, что называют "долгим жарким летом 1967-го", когда десятки городов столкнулись с еще более сокрушительными беспорядками. А Детройт и Нью-Арк были опустошены.

Только протесты после смерти Кинга утихли весной 1968-го, как в Чикаго разгорелся новый кризис на фоне конвенции Демократической партии. 10 тысяч человек прошли маршем по улицам и окружили зал, где проходила конвенция. Сам выбор нового кандидата в президенты от партии проходил не легко. Линдон Джонсон отказался баллотироваться во второй раз, Роберта Кеннеди уже застрелили. Лишь после ожесточенной битвы Хъюберт Хамфери стал кандидатом. На то время, мэр Чикаго приказал полиции расчистить улицы, арестовывая тысячи людей и нанося ранения сотням.

И это были демократы, которые призывали к социальным реформам, лучшим отношениям между людьми разных рас и окончанию войны во Вьетнаме. А оппонентами были не только республиканцы, но и мощное движение Джорджа Уоллеса, который был губернатором Алабамы и в 1962 году объявил: "Сегрегация сейчас! Сегрегация завтра! Сегрегация навсегда!". Он лично заблокировал двери Университета Алабамы, чтобы первые афроамериканские студенты не смогли зайти. В 1968 году, через четыре года после принятия Закона о гражданских правах, расизм Уоллеса сделал его лидером целого движения. Он обещал добиться отмены закона и запрета афроамериканцам голосовать. За это 10 миллионов человек проголосовали за него.

Читайте такжеAssociated Press: Трамп прятался в бункере вот протестов

И, наконец, в те времена в американской политике был Ричард Никсон. В 1968-м, конечно, его худшие годы были еще впереди. Но его репутация яростного борца с коммунистами уже закрепилась и уступала только Джо Маккарти. Также сомнения вызвали его успехи на посту вице-президента США во времена президентства Дуайта Эйзенхауэра. В отличие от Трампа, расизм Никсона, его длинные скучные речи и частные высказывания против врагов хоть и записывались секретными службами, но не были очевидными для американского общества в те времена.

Экономический бум, который начался после Второй мировой войны, в 1968 году уже закончился для США. Международные курсы давили на американские золотые резервы, а война и дорогие внутренние программы создавали экономические неприятности. Безработица и инфляция стремительно росли. А космическая программа, целью которой было отправить человека на Луну, тоже "отгрызала" немалый кусок от федерального бюджета.

Сегодня же в США, кажется, те же самые проблемы. Но ситуация значительно лучше. Потому что 40 миллионов людей, которые потеряли работу из-за пандемии, получают финансовую помощь на уровне их старых доходов. В 60-х тоже была программа помощи безработным. Но поддержка заканчивалась значительно быстрее и еле дотягивала до средней зарплаты в стране. Неравенство между богатыми и бедными в США сегодня больше, чем в 1960-х. С другой стороны, уровень жизни каждого самого бедного американца значительно выше, чем тогда, если оценивать по качеству питания, образования, проживания и доступа к медицине. Все те же старые структурные проблемы остаются и до сих пор. Но трудно преувеличить то, насколько бедными были те, кого таковыми называли в 1968-ом. Тогда много американцев недоедали, были неграмотными, обреченными на раннюю смерть даже без пандемического лечения.

Читайте такжеBusiness Insider: Пентагон приказал солдатам готовится к отправке в охваченный протестами Миннеаполис

В 1968 году полиция была неудержимой после нескольких лет протестов и мятежей, готова крушить кости и черепа без всякого наказания. Полицейское насилие прошлых выходных было ужасным. Но оно даже близко не дотягивает до беспорядков в Балтиморе в 2015 году, не говоря уже о 60-х годах прошлого века. Зрелищное передвижение бронемашин полиции по улицам наводили страх на жителей городов не меньше, чем в 60-х. Но полиция США сделала выводы после провала в городе Фергюсон, штат Миссури в 2014 году. Теперь она старается применить определенные техники деэскалации, чтобы успокоить толпы. В некоторых городах полицейские даже присоединялись к маршам демонстрантов. Такое было невозможно в 1960-х.

Структурный расизм спровоцировал протесты последних дней в США. А заключение молодых афроамериканцев, особенно мужчин, остается проблемой американского общества. Но с 1968 года на самом деле произошел значительный прогресс. Ведь в те времена юг США все еще был сегрегированный. Очень много белых американцев открыто поддерживали продолжение дискриминации и сохранение второсортного классового статуса для афроамериканцев. Полицейские злоупотребления были ужасными. Но их редко фиксировали, не говоря уже о распространении в интернете. Протесты в Чикаго летом 1968 года были такими шокирующими потому, что полицейское насилие чуть ли не впервые показали по национальному телевидению, указывая на миллионы случайных жертв жестокости полиции. Сейчас в США все видят все. Возможно, американцы видят даже слишком много. Но отрицание действительности - это не выход.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ