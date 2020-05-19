TIME: В США еще нет вакцины от COVID-19, но кампания вакцинации уже подорвана

Каждый пятый американец уже не доверяет прививкам от коронавируса, которых еще даже не существует.

Среди американских флагов, бейсболок с надписями "Сделаем Америку снова великой" и плакатов с лозунгом "Свобода важна" в руках участников протестов против карантина в Сакраменто, штат Калифорния, появился еще один лозунг: "Мы не даем согласие".

Какое-то время оно было популярным среди активистов, которые выступали против вакцин и безосновательно утверждали, что такие препараты вызывают аутизм или другие болезни. В разгар пандемии COVID-19 эти активисты смешались с теми, кто хочет восстановления работы бизнеса несмотря на все предостережения экспертов в сфере здравоохранения, - пишет TIME. За пределами интернета движение против вакцин почти ничего не сделало, кроме организации немногочисленных и очень политизированных митингов.

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Но в сети известные активисты вроде Роберта Кеннеди-младшего и Дела Бигтри провели серьезную работу, чтобы посеять сомнения в вакцине против COVID-19. А ее даже не существует. Более того, вряд ли она появится в ближайшие месяцы или даже дольше.

Но их усилия, кажется сработали. Примерно каждый пятый американец уже признается, что не хочет получить вакцину от коронавируса. Об этом свидетельствует опрос, проведенный помощником профессора политологии в Государственном университете Оклахомы Мэттом Мотта и Кристин Лунз Трухилло из Университета Миннесоты.

"Если бы мы видели это только на уровне противников вакцин в сети, которые составляют очень небольшую группу, но чтобы это не затрагивало все общество, я бы чувствовал себя немного лучше", - сказал Мотта.

"Но факт в том, что примерно каждый пятый американец говорит об отсутствии желания получить вакцину от COVID-19. И это очень тревожит меня", - добавил ученый.

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До этого времени электронная кампания дезинформации относительно коронавируса возлагалась на техники, к которым прибегало движение против вакцин. В частности, чиновников в сфере здравоохранения пытались дискредитировать, предпринимались попытки усилить недоверие к безопасности вакцин, а также распространить убеждение, что вакцинация продиктована лишь чьими-то финансовыми интересами. В последнее время в сети распространялись безосновательные утверждения о главе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США докторе Энтони Фаучи и филантропе и основателе Microsoft Билле Гейтсе.

Другие материалы хвалят людей, которые требуют снять карантин или ставят под сомнение "правду" о происхождении вируса. Одним из заметных образцов стал псевдо-документальный фильм "Пландемия", в котором без каких-либо доказательств утверждалось, что пандемия COVID-19 была организована глобальными элитами. Книга дискредитированного ученого, который появляется в фильме, теперь среди бестселлеров на Amazon.

"Кажется, откровенной целью авторов было сделать вирусный фильм для цифровых платформ", - сказал профессор кафедры инженерного управления и системной инженерии Университета Джорджа Вашингтона Дэвид Бронятовский.

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"Это одновременно и повысило охват видео, и усилило впечатление, что оно имеет какой-то уровень легитимности из-за присутствия на таком большом количестве ресурсов", - добавил он.

Некоторые чиновники США боятся, что иностранные враги могут генерировать или усиливать дезинформацию о COVID-19 тоже. Россия, например, славится тем, что усиливает "местные голоса, которые продвигают теории заговора". Об этом сказала специальный представитель и координатор Центра глобального сотрудничества Госдепартамента США Лиа Габриелл.

"Существует высокая вероятность, что российская дезинформационная экосистема будет действовать, чтобы подорвать доверие к вакцине против коронавируса, когда она станет доступной", - добавила она, отметив, что Китай может сделать то же самое.