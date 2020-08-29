Член президиума Координационного совета Колесникова обратилась к правоохранительным органам страны, призвав их исполнить присягу в части расследований преступлений.

Координационный совет оппозиции Беларуси призвал главу МВД Юрия Караева либо подать в отставку, либо явиться с повинной.

Об этом в субботу заявила член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира в YouTube.

«Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения вы взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения - мы все это видели. Есть много численные факты и доказателства этих преступлений ... И если вы берете на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта - вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной», - сказала Колесникова.

По ее словам, «для всех остальных участников этих событий есть тоже вариант явки с повинной». Она подчеркнула, что «все свидетели преступлений по закону Республики Беларусь обязаны сообщить об известном им преступлении».

«Вы и ваши коллеги, вы перешли рубеж… Вы должны понимать, что белорусский народ не забудет и не простит этого насилия», - отметила она.

Колесникова также заявила, что Координационный совет обратился к правоохранительным органам страны, призвав их исполнить присягу в части расследований преступлений.

Что происходит в Беларуси

Сегодня в Беларуси 21-й день протестов против результатов президентских выборов 9 августа, участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.

В субботу в центре Минска состоялся женский «Марш солидарности», на который вышли несколько тысяч участниц. Они несли лозунги против президента Лукашенко и полицейского насилия.

На воскресенье запланирован массовый марш в центре Минска под лозунгом «Марш мира и независимости».

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Автор: Тамара Отовская