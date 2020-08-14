В ЕС призвали власти Беларуси прекратить насилие и освободить всех задержанных

Также ЕС призывает привлечь виновных в насилии к ответственности.

В Европейском Союзе призывают власти Беларуси прекратить насилие и освободить всех задержанных

Об этом в микроблоге Twitter заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.

"Ужасные изображения и сообщения указывают на бесчеловечное обращение и пытки задержанных протестующих", - отметила Массрали.

В этой связи она заявила, что власти Беларуси должны прекратить насилие, освободить всех задержанных, провести тщательное и прозрачное расследование, а также привлечь виновных к ответственности.

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Также Массрали напомнила, что сегодня министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза обсудят ситуацию в Беларуси.

События в Беларуси

Главы МИД стран-членов ЕС 14 августа обсудят ситуацию в Беларуси.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетами после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу.

Сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко