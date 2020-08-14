В ЕС призвали власти Беларуси прекратить насилие и освободить всех задержанных
13:55, 14 августа 2020Мир
167 0
Также ЕС призывает привлечь виновных в насилии к ответственности.
В ЕС призвали Беларусь прекратить насилие и освободить людей / REUTERS
В Европейском Союзе призывают власти Беларуси прекратить насилие и освободить всех задержанных
Об этом в микроблоге Twitter заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.
"Ужасные изображения и сообщения указывают на бесчеловечное обращение и пытки задержанных протестующих", - отметила Массрали.
В этой связи она заявила, что власти Беларуси должны прекратить насилие, освободить всех задержанных, провести тщательное и прозрачное расследование, а также привлечь виновных к ответственности.
Читайте такжеЛукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси
Также Массрали напомнила, что сегодня министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза обсудят ситуацию в Беларуси.
События в Беларуси
- Главы МИД стран-членов ЕС 14 августа обсудят ситуацию в Беларуси.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.
- Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетами после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
- 13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу.
- Сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter