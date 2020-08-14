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В ЕС призвали власти Беларуси прекратить насилие и освободить всех задержанных

13:55, 14 августа 2020
Мир
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В ЕС призвали Беларусь прекратить насилие и освободить людей / REUTERS

Об этом в микроблоге Twitter заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.

"Ужасные изображения и сообщения указывают на бесчеловечное обращение и пытки задержанных протестующих", - отметила Массрали.

В этой связи она заявила, что власти Беларуси должны прекратить насилие, освободить всех задержанных, провести тщательное и прозрачное расследование, а также привлечь виновных к ответственности.

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Также Массрали напомнила, что сегодня министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза обсудят ситуацию в Беларуси.

События в Беларуси

  • Главы МИД стран-членов ЕС 14 августа обсудят ситуацию в Беларуси.
  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
  • По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.
  • Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетами после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
  • 13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу.
  • Сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко

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