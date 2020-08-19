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В ЕС началось экстренное заседание по ситуации в Беларуси

13:40, 19 августа 2020
Мир
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Лидеры Евросоюза начали внеочередной саммит из-за ситуации в Беларуси / фото Barend Leyts, Twitter

Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь президента Евросовета Баренд Лейтс.

"Началась видеоконференция лидеров ЕС по ситуации в Беларуси", - написал Лейтс.

Скриншот

Ранее стало известно, что чрезвычайное обсуждение событий в Беларуси пройдет в формате видеоконференции.

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Перевод: Екатерина Лиманская

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