В ЕС началось экстренное заседание по ситуации в Беларуси
13:40, 19 августа 2020Мир
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Сегодня лидеры Европейского Союза обсудят последнее развитие событий в Беларуси.
Лидеры Евросоюза начали внеочередной саммит из-за ситуации в Беларуси / фото Barend Leyts, Twitter
Лидеры ЕС начали экстренное обсуждение ситуации в Беларуси.
Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь президента Евросовета Баренд Лейтс.
"Началась видеоконференция лидеров ЕС по ситуации в Беларуси", - написал Лейтс.
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Ранее стало известно, что чрезвычайное обсуждение событий в Беларуси пройдет в формате видеоконференции.
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Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, другие кандидаты получили менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заявили о готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.
- 14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификации выборов и насилие и по отношению к протестующим.
- В Европарламенте Лукашенко объявили персоной нон грата.
- Австрия поддержала санкции против белорусских чиновников за разгон протестующих.
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