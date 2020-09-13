Протесты в Беларуси / фото REUTERS
В белорусском Бресте силовики вывели на улицы водомет. Водометом разгоняют митингующих, которые вышли сегодня на акцию протеста.
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Об этом сообщает Telegram-канал Nexta_live
После применения водомета, протестующих начали жестко задерживать. Задержания проводят силовики в форме без опознавательных знаков.
У некоторых силовиков очевидцы заметили оружие.
Ситуация в Беларуси: хроника
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
- 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.
- Отметим, уже 36-день белорусы выходят на массовые акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко. В Минске сегодня проходит "Марш героев", который пытаются разогнать силовики.
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