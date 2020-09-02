Белорусский оппозиционер подчеркнул, что отставки Лукашенко "требует весь белорусский народ".

В Беларуси противники действующего президента Александра Лукашенко готовятся к тому, что противостояние затянется на несколько месяцев.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил белорусский оппозиционер Виталий Рымашевский.

"Все протестующие уже понимают, что эта борьба затянется на несколько месяцев, потому что быстрой смены власти не будет. У него пока есть деньги, чтобы платить бешеные зарплаты омоновцам, другим силовикам - садистам, которые убивают людей, пытают их в тюрьмах. Сегодня Беларусь находится в очень глубоком социально-экономическом кризисе, и скоро этот кризис дотянется и до верхушки власти - нечем будет платить зарплату тем, на чьих штыках он сегодня держится ", - заявил Рымашевский.

Оппозиционер подчеркнул, что отставки Лукашенко "требует весь белорусский народ".

"Конституционный совет и любая политическая сила, которая не играет на стороне Лукашенко, не может не поддержать эти требования. Требование номер один - восстановление законности, и это означает отставка Лукашенко. Он проиграл эти выборы, он должен уйти. Второе требование - освобождение всех политзаключенных. Ну и проведение свободных выборов", - перечислил он.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк