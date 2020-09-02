В Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко / фото REUTERS

В Беларуси противники действующего президента Александра Лукашенко готовятся к тому, что противостояние затянется на несколько месяцев.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил белорусский оппозиционер Виталий Рымашевский.

"Все протестующие уже понимают, что эта борьба затянется на несколько месяцев, потому что быстрой смены власти не будет. У него пока есть деньги, чтобы платить бешеные зарплаты омоновцам, другим силовикам - садистам, которые убивают людей, пытают их в тюрьмах. Сегодня Беларусь находится в очень глубоком социально-экономическом кризисе, и скоро этот кризис дотянется и до верхушки власти - нечем будет платить зарплату тем, на чьих штыках он сегодня держится ", - заявил Рымашевский.

Оппозиционер подчеркнул, что отставки Лукашенко "требует весь белорусский народ".

"Конституционный совет и любая политическая сила, которая не играет на стороне Лукашенко, не может не поддержать эти требования. Требование номер один - восстановление законности, и это означает отставка Лукашенко. Он проиграл эти выборы, он должен уйти. Второе требование - освобождение всех политзаключенных. Ну и проведение свободных выборов", - перечислил он.

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Автор: Андрей Василюк