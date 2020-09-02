В Беларуси противники действующего президента Александра Лукашенко готовятся к тому, что противостояние затянется на несколько месяцев.
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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил белорусский оппозиционер Виталий Рымашевский.
"Все протестующие уже понимают, что эта борьба затянется на несколько месяцев, потому что быстрой смены власти не будет. У него пока есть деньги, чтобы платить бешеные зарплаты омоновцам, другим силовикам - садистам, которые убивают людей, пытают их в тюрьмах. Сегодня Беларусь находится в очень глубоком социально-экономическом кризисе, и скоро этот кризис дотянется и до верхушки власти - нечем будет платить зарплату тем, на чьих штыках он сегодня держится ", - заявил Рымашевский.
Оппозиционер подчеркнул, что отставки Лукашенко "требует весь белорусский народ".
"Конституционный совет и любая политическая сила, которая не играет на стороне Лукашенко, не может не поддержать эти требования. Требование номер один - восстановление законности, и это означает отставка Лукашенко. Он проиграл эти выборы, он должен уйти. Второе требование - освобождение всех политзаключенных. Ну и проведение свободных выборов", - перечислил он.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета - Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.
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