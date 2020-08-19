В Беларуси ОМОН разогнал рабочих завода (фото, видео)

К работникам завода также присоединились неравнодушные люди.

В Беларуси сегодня, 19 августа, ОМОН разогнал рабочих, которые собрались на проходной Минского тракторного завода (МТЗ).

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Об этом сообщает Tut.by.

По данным издания, на проходной собрались люди, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков. К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода.

"Собравшихся оттеснил ближе к выходу к метро приехавший ОМОН. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым к этому моменту прибыло подкрепление - еще один автозак, снова не позволили им здесь находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а потом - на противоположную сторону улицы Долгобродской", - говорится в сообщении.

Информацию о разгоне людей также подтвердил и Telegram-канал Nexta, опубликовав соответствующее видео.

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Автор: Екатерина Лиманская