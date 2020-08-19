В Беларуси ОМОН разогнал рабочих завода (фото, видео)
В Беларуси сегодня, 19 августа, ОМОН разогнал рабочих, которые собрались на проходной Минского тракторного завода (МТЗ).
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Об этом сообщает Tut.by.
По данным издания, на проходной собрались люди, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков. К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода.
"Собравшихся оттеснил ближе к выходу к метро приехавший ОМОН. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым к этому моменту прибыло подкрепление - еще один автозак, снова не позволили им здесь находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а потом - на противоположную сторону улицы Долгобродской", - говорится в сообщении.
Информацию о разгоне людей также подтвердил и Telegram-канал Nexta, опубликовав соответствующее видео.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет.
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