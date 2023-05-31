Именно при нем страна вступила в НАТО.

Латвийским президентом стал глава Министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич, за которого проголосовали 52 депутата Сейма.

"...Хочу сказать, что если перейти от мечтаний к действиям и попробовать пробить стеклянный потолок - попробуйте, и у вас получится", - прокомментировал победу на выборах Ринкевич, передает Би-би-си.

Его кандидатуру выдвинула партия "Единство". Политсила делала ставку на дипломатический опыт Ринкевича и его приверженность западным ценностям.

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При этом, оппоненты обвиняли Ринкевича в том, что он - гей и не скрывает этого.

Кто такой Эдгар Ринкевич

Ринкевич 13 лет проработал в Министерстве обороны страны. Именно он представлял страну на переговорах о вступлении в НАТО. Заьем в 2008 году возглавил президентскую канцелярию, а в 2011 году стал главой МИДа.

На выборах Ринкевичу конкуренцию составили еще два кандидата - предприниматель Улдис Пиленс и юрист Элина Пинто. Действующий глава государства Эгилс Левитс свою кандидатуру не выставлял.

Выборы президента в Латвии

Президента в Латвии выбирает парламент открытым голосованием. Для победы нужно набрать 51 голос. Срок президентских полномочий составляет 4 года, максимальный - 8.

Латвия - парламентская республика, поэтому функции президента сравнительно узкие: президент является главнокомандующим вооруженными силами, он представляет страну на международной арене и имеет право законодательной инициативы.

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