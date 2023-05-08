Тест требует, чтобы люди понимали основные фразы на латышском языке и говорили простыми предложениями.

Власти Латвии требуют от 20 000 россиян, проживающих в стране и имеющих российский паспорт, пройти языковой тест.

Как пишет Reuters, это вызывает большой страх и стресс у большинства из них, в основном у пожилых женщин, которые живут в стране десятилетиями. Многие из этих людей боятся, что если они не смогут сдать языковой тест, то их выдворят из страны.

Война в Украине, начатая РФ, является основной причиной этого нового требования, поскольку правительство обеспокоено лояльностью российских граждан. Тест требует, чтобы люди понимали основные фразы на латышском языке и говорили простыми предложениями. Этнические россияне Латвии, составляющие около четверти населения, чувствуют, что теряют свое место в обществе.

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Ситуация с россиянами в Латвии - детали

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что они будут проверять российских граждан, проживающих на территории страны. Он считает, что большая часть российского населения поддерживает войну.

Граждан России, не сдавших необходимый для продления вида на жительство тест на знание государственного языка, будут выдворять из Латвии.

Русскоязычные жители Латвии устроили митинг протеста возле российского посольства в Риге с требованием к России "не защищать" их от мнимых притеснений.