Латвия выступает против тех, кто поддерживает путинскую агрессию.

Российские артисты, которые поддерживают полномасштабную войну против Украины, попали в "черный список" Латвии. Звездам, таким как Надежда Бабкина, Юлия Барановская, Лера Кудрявцева, Александр Маршал и певец Шаман, запретили въезд в эту страну.

Как сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии, в список нежелательных лиц добавили 35 человек, которые поддержали российскую агрессию. Это решение принял министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

"Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок. Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже более года, и в которой ежедневно гибнут украинские граждане из-за жестоких действий российских вооруженных сил. Поддержка злодеяний, совершенных кремлевским режимом, означает со-ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим", - указано на сайте.

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Кто попал в "черный список" и не сможет въехать в Латвию:

Ярослав Дронов (певец Шаман)

Руслан Осташко (российский телеведущий и пропагандист)

Юлия Барановская (ведущая)

Наталья Качура (певица из Донецкой области)

Кирилл Кузнецов (актер)

Аким Апачев (журналист из Мариуполя)

Полина Агуреджева (актриса)

Александр Носков (актер)

Валерия Кудрявцева (ведущая)

Надежда Бабкина (певица)

Александр Маршал (певец)

Вячеслав Манучаров (журналист)

Также в список попали пропагандисты и депутаты, блогеры и публичные деятели, которые поддерживают путинский режим. Среди них оказались и бывшие политики.

Напомним, ранее санкции против Баскова, Боярского, Аверина и других путинистов ввела Канада. Теперь артисты, которые выступают за войну против Украины, не могут посещать территорию страны, а их активы там заморожены.

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