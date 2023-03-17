В список нежелательных лиц добавили 35 человек / скриншоты

Российские артисты, которые поддерживают полномасштабную войну против Украины, попали в "черный список" Латвии. Звездам, таким как Надежда Бабкина, Юлия Барановская, Лера Кудрявцева, Александр Маршал и певец Шаман, запретили въезд в эту страну.

Как сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии, в список нежелательных лиц добавили 35 человек, которые поддержали российскую агрессию. Это решение принял министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

"Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок. Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже более года, и в которой ежедневно гибнут украинские граждане из-за жестоких действий российских вооруженных сил. Поддержка злодеяний, совершенных кремлевским режимом, означает со-ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим", - указано на сайте.

Видео дня

Кто попал в "черный список" и не сможет въехать в Латвию:

  • Ярослав Дронов (певец Шаман)

  • Руслан Осташко (российский телеведущий и пропагандист)

  • Юлия Барановская (ведущая)

  • Наталья Качура (певица из Донецкой области)

  • Кирилл Кузнецов (актер)
  • Аким Апачев (журналист из Мариуполя)
  • Полина Агуреджева (актриса)
  • Александр Носков (актер)
  • Валерия Кудрявцева (ведущая)
  • Надежда Бабкина (певица)
  • Александр Маршал (певец)
  • Вячеслав Манучаров (журналист)

Также в список попали пропагандисты и депутаты, блогеры и публичные деятели, которые поддерживают путинский режим. Среди них оказались и бывшие политики.

Напомним, ранее санкции против Баскова, Боярского, Аверина и других путинистов ввела Канада. Теперь артисты, которые выступают за войну против Украины, не могут посещать территорию страны, а их активы там заморожены.

Вас также могут заинтересовать новости: