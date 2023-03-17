Российские артисты, которые поддерживают полномасштабную войну против Украины, попали в "черный список" Латвии. Звездам, таким как Надежда Бабкина, Юлия Барановская, Лера Кудрявцева, Александр Маршал и певец Шаман, запретили въезд в эту страну.
Как сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии, в список нежелательных лиц добавили 35 человек, которые поддержали российскую агрессию. Это решение принял министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
"Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок. Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже более года, и в которой ежедневно гибнут украинские граждане из-за жестоких действий российских вооруженных сил. Поддержка злодеяний, совершенных кремлевским режимом, означает со-ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим", - указано на сайте.
Кто попал в "черный список" и не сможет въехать в Латвию:
Ярослав Дронов (певец Шаман)
Руслан Осташко (российский телеведущий и пропагандист)
Юлия Барановская (ведущая)
Наталья Качура (певица из Донецкой области)
- Кирилл Кузнецов (актер)
- Аким Апачев (журналист из Мариуполя)
- Полина Агуреджева (актриса)
- Александр Носков (актер)
- Валерия Кудрявцева (ведущая)
- Надежда Бабкина (певица)
- Александр Маршал (певец)
- Вячеслав Манучаров (журналист)
Также в список попали пропагандисты и депутаты, блогеры и публичные деятели, которые поддерживают путинский режим. Среди них оказались и бывшие политики.
Напомним, ранее санкции против Баскова, Боярского, Аверина и других путинистов ввела Канада. Теперь артисты, которые выступают за войну против Украины, не могут посещать территорию страны, а их активы там заморожены.