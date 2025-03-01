Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что должен извиняться перед американским лидером Дональдом Трампом за спор в Белом доме.

В интервью американскому телеканалу Fox News его спросили, должен ли он извиниться перед Дональдом Трампом после того, что произошло в Овальном кабинете. Он ответил, что не считает себя виновным:

"Я уважаю президента и уважаю американский народ. Я думаю, что мы должны быть очень открытыми и очень честными, и я не уверен, что мы сделали что-то плохое".

По словам Зеленского, в конфликте с Россией американцы и украинцы должны быть на одной стороне. "Я надеюсь, что президент на нашей стороне вместе с нами. Очень важно остановить Путина", - добавил он.

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На вопрос, можно ли еще спасти отношения с Дональдом Трампом, президент ответил утвердительно. По его словам, речь идет не о них лично, а о партнерстве двух народов.

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