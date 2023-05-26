Марк Рютте заявил, что начало тренировочной миссии важно, но обсуждение фактической отправки самолетов должно происходить отдельно.

Нидерланды не определились с передачей Украине истребителей F-16, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Несмотря на то, что Нидерланды возглавили коалицию по обучению украинских пилотов истребителям F-16, Рютте во время пресс-конференции был осторожен, высказываясь о потенциальных поставках, сообщает CNN.

"Решение о поставке F-16 еще не принято. Опять же, для начала необходимо американское разрешение. Если вы намерены проводить обучение, очевидно, что вы всерьез задумаетесь об этом. Но решение еще не принято", - сказал он.

Видео дня

Рютте заявил, что начало тренировочной миссии важно, но обсуждение фактической отправки самолетов должно происходить отдельно.

Рютте признал, что у Нидерландов есть парк F-16, которые им больше не понадобятся, поскольку страна переходит на истребители пятого поколения F-35. Но он отказался комментировать отправку этих самолетов в Украину.

"Нидерланды действительно играют, я думаю, важную на данный момент роль во всем вопросе об Украине и поставках оружия. Но мы не настолько велики, чтобы позволить себе выпускать всевозможные релизы через СМИ, которые могут вызвать у других партнеров ощущение: "Эй, сейчас на нас давят через средства массовой информации". Вот почему мы никогда ничего не говорим об этом, пока все не закончится", - сказал Рютте.

Ранее администрация Байдена дала понять, что не будет блокировать экспорт самолетов , сообщили CNN источники в Белом доме.

Передача F-16 для Украины Нидерландами

Ранее источники Bloomberg сообщали, что Нидерланды, скорее всего, направят в Украину американские истребители F-16 после обучения пилотов.

Как передавало издание со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания инфраструктуры.