Авторы соответствующей петиции хотят, чтобы российские дипломаты в Праге "попробовали их же лекарство".

В Чехии создали петицию с призывом отключить от газа, электричества и водоснабжения посольство Российской Федерации в Праге.

Она опубликована на сайте petice.com. Проект "Dárek pro Putina" в Twitter предложил дать российскому посольству в Праге "попробовать их собственный супчик".

"Мы хотим, чтобы поставщики электроэнергии и воды отключили все здания в Праге, которые принадлежат Российской Федерации. Пусть они тоже замерзнут после наступления темноты, как, например, киевляне", - говорится в сообщении.

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В тексте самой петиции говорится, что российская армия уже несколько недель обстреливает ракетами украинские города и села. В результате обстрелов без света остаются не только жилые дома, школы, детские сады, магазины и фабрики, но и больницы.

"Россия, видимо, решила разбить Украину мраком и холодом. С точки зрения высшего нравственного принципа просим соответствующих государственных и частных энергораспределителей дать российским дипломатам в Праге попробовать их же лекарство. Просим отключить все имущество РФ от газа, воды и электричества", - написали авторы петиции.

Отключения света в Украине

Как известно, российская армия систематически обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины. В результате атак возникает дефицит электроэнергии, в регионах вводят аварийные отключения света.

После очередного обстрела в Кремле заявили, что отсутствие света и тепла в домах украинцев - это последствия нежелания властей Украины "решать проблему" и идти на переговоры с РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский президент Путин пытается использовать зиму в качестве оружия.

В Белом доме заявили, что диктатор пытается "поставить украинский народ на колени, потому что не может поставить на колени ВСУ".

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