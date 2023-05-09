Пристайко заявил, что российские солдаты "бегут с передовой" в ожидании контрнаступления.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что ему "жалко россиян" после сегодняшнего празднования Дня Победы в Москве, и сказал, что они страдают от того же "повторения лжи и пропаганды" со стороны Владимира Путина.

В беседе с корреспондентом Sky News посол Украины сказал, что "рано или поздно россиянам придется открыть свой разум и увидеть реальность".

"Преступный лидер сейчас - российский лидер", - говорит он.

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Пристайко сказал, что рядом с Путиным было меньше иностранных лидеров, чем раньше, добавив, что ему "прискорбно видеть" президента Беларуси Александра Лукашенко на мероприятии.

Он говорит, что российский президент "хочет мобилизовать свой народ на новую волну [войны]".

"Тысячи молодых мужчин и женщин приходят сражаться и умирать. Так что он делает свою работу, проблема в том, что он не побеждает", - добави он.

Отвечая на вопрос о долгожданном украинском весеннем наступлении, Пристайко сказал, что оно еще не началось, потому что "мы не россияне", а украинские вооруженные силы "пытаются подготовиться" сами.

По его словам, Киев хочет, чтобы его войска выжили, а "не просто бросили их в эту мясорубку". Посол заявил, что российские солдаты "бегут с передовой" в ожидании контрнаступления.

"Мы не собираемся говорить им, когда и где, потому что у нас есть тысячи километров линии фронта. Но есть пара направлений, которые они уже понимают - Крымский полуостров, Крымский сухопутный мост - очевидное направление для наших войск", - добавио он.

Парад в Москве на 9 мая - детали

Перед началом парада в Москве российский президент Путин выступил с речью. Из иностранных лидеров на парад приехали: Эмомали Рахмон (Таджикистан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Кыргызстан), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан), Сердар Бердымухамедов (Туркменистан), Никол Пашинян (Армения) и Александр Лукашенко (Беларусь).

Единственным танком, который принял участие в военном параде на Красной площади в Москве, стал раритетный Т-34. Причем в единственном экземпляре.