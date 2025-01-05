В прошлом году такие объекты уже были обнаружены и в других местах страны.

В Польше полиция расследует происхождение воздушного шара, который обнаружили в лесу возле села Простки. Правоохранители предполагают, что это метеорологическое устройство, которое прилетело из Калининградской области России, пишет Rmf24.

Отмечается, что об остатках объекта сообщили в полицию работники одного из лесничеств района.

По предварительным данным, это был метеорологический прибор, который использовали для измерения температуры и влажности воздуха.

Видео дня

"На то, что метеорологический шар, вероятно, прибыл из Калининградского региона России, указывает маркировка кириллицей. Это не первый метеорологический шар, упавший в этом регионе. В прошлом году в Варминско-Мазурском воеводстве было найдено несколько таких объектов, в том числе в окрестностях Пиша, Милаково и Венгожево", - отметили в издании.

В Rmf24 напомнили, что Варминско-Мазурское воеводство граничит с Калининградом. Длина сухопутной границы составляет 200 км.

Польша и Россия - последние новости

Ранее в Польше опровергли российский фейк о том, что из Украины увеличилось количество беженцев из-за снижения призывного возраста. По словам пограничников, никакого бегства из Украины не наблюдается, ведь это был обычный рождественско-новогодний трафик.

В то же время в США прокомментировали угрозы РФ уничтожить базу ПВО в Польше. В частности в Вашингтоне считают, что эти слова следует воспринимать серьезно.

Вас также могут заинтересовать новости: