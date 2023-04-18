В МВД Польши выразили убеждение, что восточная граница будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям со стороны ее восточных соседей.

Польша начала строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью РФ, чтобы улучшить контроль на границе.

Об этом сообщил глава МВД страны Мариуш Каминский, передает издание RMF 24. "Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Это позволит полностью мониторить происходящее на границе с Россией. Работы будут завершены осенью", - уточнил детали Каминский.

Электронный барьер, который состоит из системы камер и датчиков движения, установят на 199 км границы. Он охватит всю сухопутную границу с Россией, кроме Вислинской косы, где уже есть подобный электронный барьер.

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На барьере установят почти 2 тыс. столбов для видеонаблюдения, 3 тыс. видеокамер. Польский министр заверил, что барьер на границе с РФ будет "невероятно современным" и подобным тому, который оборудован на белорусской границе.

"Наша восточная граница будет прекрасно подготовлена к противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет лучше защищенная граница в Евросоюзе", – сказал министр.

На строительство этого барьера предусмотрели более $83 млн, в том числе $9 млн на укрепление рельефа на отдельных участках границы.

Польша и ее соседи

Прошлым летом стало известно, что Польша готовится к возможной агрессии РФ и Беларуси. Тогда же страна начала установку заграждений на границе с Беларусью электронных систем наблюдения и контроля.

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