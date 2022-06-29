Работы по сооружению заграждения на польско-белорусской границе завершаются.

Польша начала установке на заграждении на границе с Беларусью электронных систем наблюдения и контроля.

Об этом информирует в Твиттере пограничная служба Польши.

"Работы по сооружению заграждения на польско-белорусской границе завершаются. Уже началось установление электронного заграждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "стена" на границе будет иметь 24 отверстия для крупных зверей, 140 отверстий – для небольших зверей, а также водопропускные трубы.

Заграждение высотой пять метров протянется на 186 километров. Общая стоимость проекта вместе с техническим оснащением составит 1,6 млрд злотых (около 400 млн долл). Работы планируют завершить до 30 июня этого года.

Как информировалось, с 1 июля правительство Польши не будет ограничений на пребывание посторонних лиц вблизи границы с РБ.

По информации польских пограничников, с начала этого года польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь около шести тысяч мигрантов.

Польша и страны Балтии в прошлом году обвинили Беларусь и РФ в гибридной агрессии с применением искусственно созданного миграционного потока на границе.

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