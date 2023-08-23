Мариуш Блащак заявил, что решение принято в ответ на "угрозы, вытекающие из агрессивной политики России".

Польские власти продолжают наращивать воинский контингент и укреплять безопасность страны на фоне войны в Украине. Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о формировании новой группы спецназа в подразделении "Формоза" для охраны энергетической инфраструктуры на Балтике.

"Создание новой группы является ответом на современные военные и невоенные угрозы, связанные с функционированием важнейших объектов польской инфраструктуры - газового порта в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe", - сказал он.

Блащак уточнил, что решение принято в ответ на "угрозы, вытекающие из агрессивной политики России".

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"Мы должны учитывать возможность различных провокаций", - подчеркнул министр и призвал поляков активнее вступать в ряды армии, в том числе в войска спецназначения.

Ситуация в Польше - подробности

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Беларуси наемников перебросили в сторону Сувальского коридора. Чиновник предупреждал, что "вагнеровцы" могут совершить провокации.

Польские власти решили закрыть "Бресткие ворота" (другое название - коридор) американской техникой - танками Abrams и вертолетами Apache.

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