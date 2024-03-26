По его версии, спецслужбы обеих страны якобы были в активном взаимодействии.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно выдал еще одну "версию" относительно теракта в Крокус Сити Холле.

Как сообщает "БелТА", Лукашенко заявил, что террористы после теракта в "Крокусе" планировали бежать в Беларусь. В то же время Владимир Путин публично объявил, что для боевиков подготовили лазейку в Украину.

"Мы по боевой ситуации привели в действие свои подразделения. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы", - заявил Лукашенко.

По его словам, террористы сначала двигались в сторону границы с Беларусью. Впрочем, спецслужбы РФ и Беларуси якобы хорошо взаимодействовали.

"Я почему это сказал? Потому что начали Путина упрекать... Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие", - заверил диктатор.

Теракт в Москве

22 марта вооруженные мужчины ворвались в подмосковный концертный зал, открыв огонь по людям и, подожгли помещение. Это привело к более 130 жертвам.

Сразу после нападения Путин заявил, что в нем виновата Украина и ее спецслужбы. На что украинская сторона ответила, что не имеет никакой связи с этим терактом. Позже ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение.

Эксперты отметили, что последствия теракта подорвали нарративы Путина о том, что он гарантирует безопасность россиянам.

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