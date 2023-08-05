Президент Нигера Мохамед Базум призвал США и мировое сообщество восстановить конституционный порядок в стране.

Свергнутый во время переворота в Нигере президент Мохамед Базум попросил спасти Африку от России и ЧВК Вагнера, который активно действует в Мали и Буркина-Фасо — соседних с Нигером странах.

Через неделю после военного переворота в Нигере свергнутый президент страны Мохамед Базум опубликовал в газете The Washington Post колонку, в которой призвал США и мировое сообщество восстановить конституционный порядок в стране, а также оградить африканский регион от влияния России через ЧВК Вагнера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обращении президента Нигера к мировому сообществу, заявил, что "вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему".

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Переворот в Нигере

26 июля 2023 года группа военных объявила об отстранении от власти президента Республики Нигер и правительства страны. Позже лидер мятежников выступил по государственному телевидению и объявил себя новым руководителем страны.

После военного переворота в Нигере лидеры соседних стран, образовавших военно-политический блок ECOWAS, применили санкции против Нигера и угрожают прибегнуть к военной силе, чтобы восстановить законную власть в стране.

Франция, имеющая свои военные базы на территории Нигера, отказалась вывести войска по требованию лидеров хунты.

Министры обороны стран Западной Африки составили план военного вторжения в Нигер на случай, если лидеры военной хунты не выполнят ультиматум и не вернут власть законному правительству до 6 августа 2023 года.

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