По его словам, предложенный США вариант с отслеживанием с помощью спутниковых снимков и БПЛА не будет работать.

Отследить режим прекращения огня, в частности в Украине, с помощью технических средств невозможно. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, предложенный США вариант с отслеживанием с помощью спутниковых снимков и БПЛА не будет работать.

"Это абсолютно мертворожденный проект. Объясняю на примере успешной операции Сил обороны на Курщине. Даже россияне со своими мощными возможностями спутниковой разведки не смогли вовремя заметить оперативное развертывание ВСУ в Сумской области. Поэтому, если снова будет какой-то элемент военно-политического давления на Украину со стороны стратегических партнеров в моменте передачи нам разведывательных данных, то каким образом мы будем верифицировать накопления, передислокацию со стороны россиян?" - сказал он в эфире Еспресо.

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По его мнению, большая протяженность линии фронта не позволяет отслеживать соблюдение режима прекращения огня с помощью технических средств.

"То же самое касается и БПЛА. Линия фронта составляет 1200 км. Поэтому верифицировать передислокацию, накопление врага невозможно. Отследить режим прекращения огня с помощью технических средств невозможно", - добавил аналитик.

Возможность прекращения огня в Украине

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что за соблюдением потенциального режима прекращения огня в Украине можно будет следить со спутников, а также используя другие средства наблюдения.

По его словам, стороне, которая нарушит перемирие, будет достаточно сложно скрыть применение дронов, баллистических ракет и артиллерии.

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