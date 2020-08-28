Российский социолог считает, что российский президент "в какой-то степени немецкую политическую элиту уже достал".

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального стало "последней каплей", которая поссорила президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал российский журналист и социолог Игорь Эйдман.

"Это отравление, это преступление российских властей вызвало в Германии беспрецедентный эффект. Немцы вообще люди спокойные, они не мотивированы были как-то выяснять отношения с российскими властями, и часто даже закрывали глаза на различные преступления. Но в этом случае реакция общества, СМИ и немецких властей, включая Меркель, включая главу МИД Мааса - очень резкая", - отметил он.

Как заявил Эйдман, российский президент "в какой-то степени немецкую политическую элиту уже достал".

"Это определенная последняя капля. До этого они еще могли терпеть, но здесь они явно не могут скрыть своего возмущения", - подчеркнул он.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite, где обнаружили яд в организме оппозиционера.

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Автор: Андрей Василюк